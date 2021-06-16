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Теракт в Колумбии. Машина взорвалась на территории армейского подразделения

16 июня 2021 09:12
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Новости Колумбии. Серия взрывов прогремела в военной части на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия пострадали более 35 человек. Все они доставлены в больницу.

Теракт в Колумбии. Машина взорвалась на территории армейского подразделения-1

Бомба детонировала в автомобиле, который въехал на территорию армейского подразделения. Спустя несколько минут произошел еще один, более мощный взрыв. Власти назвали инцидент терактом.

Теракт в Колумбии. Машина взорвалась на территории армейского подразделения-4

В расследовании задействованы военные, полиция и прокуратура. На место ЧП выехали президент и министр обороны Колумбии.

# Теракт # Иван Дуке # Фотофакт

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