Теракт в Колумбии. Машина взорвалась на территории армейского подразделения

Новости Колумбии. Серия взрывов прогремела в военной части на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия пострадали более 35 человек. Все они доставлены в больницу.

Бомба детонировала в автомобиле, который въехал на территорию армейского подразделения. Спустя несколько минут произошел еще один, более мощный взрыв. Власти назвали инцидент терактом.