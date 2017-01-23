Теракт в Белфасте: злоумышленники расстреляли полицейских, выходивших с автозаправочной станции

Новости Северной Ирландии. В Белфасте было совершено вооруженное нападение на полицейских. Злоумышленники открыли огонь по стражам правопорядка, когда те выходили с автозаправочной станции. Во время атаки был ранен офицер. Его доставили в больницу и в данный момент готовят к операции. Врачи утверждают, что опасности для жизни нет.

Одного из преступников удалось задержать. Местные власти отмечают, что этот случай в Северной Ирландии стал первым за восемь лет актом устрашения с применением огнестрельного оружия против полицейских. Нападение признано терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.