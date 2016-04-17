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Теракт в аэропорту Йемена: прогремели как минимум два взрыва

17 апреля 2016 13:33
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Новости Йемена. Теракт в аэропорту Йемена. В воздушной гавани Адена прогремели как минимум два взрыва. По предварительным данным, жертвами атаки стали четверо солдат. Боевики пытались проникнуть на территорию аэропорта, однако им это не удалось. Взрывы прогремели у контрольно-пропускного пункта.

Напомню, в Йемене уже два года идет вооруженное противостояние между правительственными войсками и шиитскими повстанцами. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали более шести тысяч человек, около 30 тысяч пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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