Теракт в аэропорту Йемена: прогремели как минимум два взрыва

Новости Йемена. Теракт в аэропорту Йемена. В воздушной гавани Адена прогремели как минимум два взрыва. По предварительным данным, жертвами атаки стали четверо солдат. Боевики пытались проникнуть на территорию аэропорта, однако им это не удалось. Взрывы прогремели у контрольно-пропускного пункта.

Напомню, в Йемене уже два года идет вооруженное противостояние между правительственными войсками и шиитскими повстанцами. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали более шести тысяч человек, около 30 тысяч пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.