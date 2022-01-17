Темпы экономического роста Китая в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет

Рекордных результатов КНР смогла добиться, несмотря на серьезные проблемы – такие, как новая вспышка коронавируса и сложная международная обстановка. Рост отмечен буквально во всех отраслях: в сельском хозяйстве, в промпроизводстве, выпуске высокотехнологичной продукции, добыче полезных ископаемых. Выше прогнозных показателей оказался уровень продаж. В стране создано более 12 миллионов новых рабочих мест. Но и это, как оказалось, не все. Китай в это сложное время смог привлечь в экономику деньги. Государственные инвестиции выросли почти на 3 %, а частные и вовсе на 7 %. Отчет национального Госстата оказался очень оптимистичным и вселяет надежду на дальнейший рост.