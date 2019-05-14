Температурный рекорд: в Самарской области +33 градуса

Новости России. Жара в Поволжье: Самарская область России бьёт температурные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувшие выходные столбики термометров там поднялись почти до 33 градусов.

Теплый воздух мощным потоком хлынул в регион из Средней Азии. Такого жаркого мая в области не было как минимум 30 лет. В такой ситуации здесь ожидается высокая пожарная опасность. Людей призывают быть крайне осторожными при обращении с огнём.