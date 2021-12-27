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Температура воды была всего +3°C. Спортсмены устроили заплыв на скорость в чешской реке Влтава

27 декабря 2021 14:25
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Новости Чехии. Их не испугала холодная погода. Сотни смельчаков приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию в ледяных водах реки Влтавы в центре чешской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Температура воды была всего +3°C. Спортсмены устроили заплыв на скорость в чешской реке Влтава-1

360 спортсменов из восьми стран состязались в заплывах на 100, 300 и 750 метров. Погодные условия в 2021 году выдались особенно суровые. Температура воздуха в Праге опустилась до -6 градусов, а воды – до +3 градусов. Это самый низкий показатель за всю историю заплыва.  

# Плавание # Фотофакт

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