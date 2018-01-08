Температура на восточном побережье США упала до -40: погибли уже 19 человек

Новости США. В США 19 человек погибли из-за аномальных морозов. Персонал больниц переведен на экстренный режим работы: скорые доставляют десятки пациентов с обморожением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холод, сковавший восточное побережье, не отступает: в некоторых районах столбики термометров застыли на отметке -40. В ряде штатов все еще действует режим чрезвычайного положения. Люди стараются не покидать дома без острой необходимости, закрыты учебные заведения и многие офисы. Автомобильное, паромное и авиасообщение парализовано.