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Тело, завернутое в ткань, нашли около бака с горючей жидкостью: на тайском острове три года таинственно гибнут туристы

06 июля 2017 13:12
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Новости Таиланда. На карте Таиланда есть остров Ко Тао, на котором происходят загадочные смерти туристов.

Об этом острове мировые СМИ заговорили снова после того, как мать погибшей в апреле туристки из Бельгии, настояла на продолжении расследования смерти ее дочери. Весной 2017 года тело Элизы Дальманж, завернутое в ткань, было найдено около бака с горючей жидкостью.

Следователи назвали данное происшествие самоубийством.

Однако мать Элизы утверждает, что у ее дочери не было депрессии, перепадов настроения, и она планировала свою поездку дальше.

Тело, завернутое в ткань, нашли около бака с горючей жидкостью: на тайском острове три года таинственно гибнут туристы-1

Элиза Дальманж

Начиная с 2014 года, полиция Таиланда находит на острове туристов, смерти которых являются загадкой. Все началось с молодой пары из Великобритании, тела которых нашли с травмой черепа. Удар был нанесен мотыгой. За это преступление осудили трех человек, которые приехали из Мьянмы.

Тело, завернутое в ткань, нашли около бака с горючей жидкостью: на тайском острове три года таинственно гибнут туристы-4

Фото: bbc.com

С тех пор на острове произошло несколько таинственных смертей. Чаще всего местная полиция называла инциденты самоубийствами или несчастными случаями.

Среди пропавших числятся жительница России Валентина Новоженова, которую ищут с зимы 2017 года. Как сообщают работники отеля, где останавливалась девушка, перед тем, как пропасть, она сходила на пляж, где занималась фридайвингом, вернулась в гостиницу и интересовалась расписанием паромов на другой остров. 

Тело, завернутое в ткань, нашли около бака с горючей жидкостью: на тайском острове три года таинственно гибнут туристы-7

Фото: Reuters

В 2014 году произошли странные случаи смерти туристов – это гибель парня из России, рядом с окровавленным телом которого был найден нож, гибель молодого человека из Великобритании, который праздновал Новый год на острове в компании семьи. Тело парня нашли в море с многочисленными травмами. В обоих случаях полиция назвала происшествия несчастными случаями.

В 2015 году произошло две смерти – британки Кристины Эннесли и француза Димитрия Повзе. Девушка была найдена мертвой, а молодой человек повешенным. Все это произошло в бунгало на пляжах Ко Тао.

Текст подготовлен по материалам bbc.co.uk и dailymail.co.uk

# Фотофакт # Несчастный случай

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