Тело, завернутое в ткань, нашли около бака с горючей жидкостью: на тайском острове три года таинственно гибнут туристы

Новости Таиланда. На карте Таиланда есть остров Ко Тао, на котором происходят загадочные смерти туристов. Об этом острове мировые СМИ заговорили снова после того, как мать погибшей в апреле туристки из Бельгии, настояла на продолжении расследования смерти ее дочери. Весной 2017 года тело Элизы Дальманж, завернутое в ткань, было найдено около бака с горючей жидкостью. Следователи назвали данное происшествие самоубийством. Однако мать Элизы утверждает, что у ее дочери не было депрессии, перепадов настроения, и она планировала свою поездку дальше.

Элиза Дальманж

Начиная с 2014 года, полиция Таиланда находит на острове туристов, смерти которых являются загадкой. Все началось с молодой пары из Великобритании, тела которых нашли с травмой черепа. Удар был нанесен мотыгой. За это преступление осудили трех человек, которые приехали из Мьянмы.

Фото: bbc.com

С тех пор на острове произошло несколько таинственных смертей. Чаще всего местная полиция называла инциденты самоубийствами или несчастными случаями. Среди пропавших числятся жительница России Валентина Новоженова, которую ищут с зимы 2017 года. Как сообщают работники отеля, где останавливалась девушка, перед тем, как пропасть, она сходила на пляж, где занималась фридайвингом, вернулась в гостиницу и интересовалась расписанием паромов на другой остров.

Фото: Reuters