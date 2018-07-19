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Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик

19 июля 2018 14:28
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Новости Беларуси. Тело белорусского альпиниста подняли с высоты 4100 метров в ущелье Безенги. Именно здесь 17 июля погиб наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик-1

По некоторой информации, это инструктор гомельского альпинистского клуба «Спартак». На месте трагедии работали восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Посольство Беларуси в России сообщило, что решает вопрос с доставкой тела погибшего альпиниста на родину.

Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик-4

# Несчастный случай # Фотофакт

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