Тело погибшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста доставлено в Нальчик

Новости Беларуси. Тело белорусского альпиниста подняли с высоты 4100 метров в ущелье Безенги. Именно здесь 17 июля погиб наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторой информации, это инструктор гомельского альпинистского клуба «Спартак». На месте трагедии работали восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Посольство Беларуси в России сообщило, что решает вопрос с доставкой тела погибшего альпиниста на родину.