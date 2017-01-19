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Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле

19 января 2017 16:37
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Новости Бразилии. Исполнительница хита «Ламбада» найдена мертвой в Бразилии. Обгоревшее тело 63-летней Лоалвы Браз обнаружили в ее автомобиле.

Бразильские издания обнародовали фотографии с места трагедии: машина выгорела полностью.

Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле -1


Foto: Antonio Carlos/Futura Press/Estadão Conteúdo

Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле -3

По информации местного телеканала Globo, автомобиль обнаружен возле дома погибшей. Соседи дважды за ночь вызывали пожарных. Первый раз вызов был связан с пожаром в доме певицы, второй – в автомобиле.


Foto: Antonio Carlos/Futura Press/Estadão Conteúdo

В доме Лоалвы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных. Причастны ли они к преступлению, предстоит выяснить полиции.

Известно, что артистка владела гостиницей на побережье. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти российской певицы, экс-участницы группы «Лицей». 33-летняя женщина скончалась при загадочных обстоятельствах (здесь подробнее).

# Фотофакт # Убийство # Лоалва Браз

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