Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле

Новости Бразилии. Исполнительница хита «Ламбада» найдена мертвой в Бразилии. Обгоревшее тело 63-летней Лоалвы Браз обнаружили в ее автомобиле.
Бразильские издания обнародовали фотографии с места трагедии: машина выгорела полностью.
Новости Бразилии. Исполнительница хита «Ламбада» найдена мертвой в Бразилии. Обгоревшее тело 63-летней Лоалвы Браз обнаружили в ее автомобиле.
Бразильские издания обнародовали фотографии с места трагедии: машина выгорела полностью.
Foto: Antonio Carlos/Futura Press/Estadão Conteúdo
По информации местного телеканала Globo, автомобиль обнаружен возле дома погибшей. Соседи дважды за ночь вызывали пожарных. Первый раз вызов был связан с пожаром в доме певицы, второй – в автомобиле.
Foto: Antonio Carlos/Futura Press/Estadão Conteúdo
В доме Лоалвы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных. Причастны ли они к преступлению, предстоит выяснить полиции.
Известно, что артистка владела гостиницей на побережье.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти российской певицы, экс-участницы группы «Лицей». 33-летняя женщина скончалась при загадочных обстоятельствах (здесь подробнее).