Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле

По информации местного телеканала Globo, автомобиль обнаружен возле дома погибшей. Соседи дважды за ночь вызывали пожарных. Первый раз вызов был связан с пожаром в доме певицы, второй – в автомобиле.





Foto: Antonio Carlos/Futura Press/Estadão Conteúdo



В доме Лоалвы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных. Причастны ли они к преступлению, предстоит выяснить полиции.