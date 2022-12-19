Телескоп «Хаббл» показал звёздное скопление в созвездии Стрельца

Уникальные кадры. Телескоп «Хаббл» показал звездное скопление в созвездии Стрельца. Это несколько тысяч звезд, находящихся на расстоянии более 4 тысяч световых лет от Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположено оно внутри гигантского межзвездного облака газа и пыли. По мнению ученых, из этих составляющих могут образоваться новые звезды и планеты, что даст возможность посмотреть, какой была наша галактика до того, как появилась Земля и Солнечная система.