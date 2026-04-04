Telegraph: Вашингтон отправил спецназ в Иран для спасения пилота сбитого истребителя

Соединенные Штаты направили силы специального назначения на территорию Ирана для поиска одного из пропавших летчиков сбитого истребителя ВВС США, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В материале указано, что два летчика осуществили катапультирование, после чего началась гонка между Тегераном и Вашингтоном по поиску военных. Одного из членов экипажа спасли – были задействованы два военных вертолета и низколетящий самолет-заправщик.

Сообщается, что иранская сторона объявила о награде за поимку пилота.

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