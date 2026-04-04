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Telegraph: Вашингтон отправил спецназ в Иран для спасения пилота сбитого истребителя

04 апреля 2026 09:19
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Telegraph: Вашингтон отправил спецназ в Иран для спасения пилота сбитого истребителя-0

Соединенные Штаты направили силы специального назначения на территорию Ирана для поиска одного из пропавших летчиков сбитого истребителя ВВС США, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В материале указано, что два летчика осуществили катапультирование, после чего началась гонка между Тегераном и Вашингтоном по поиску военных. Одного из членов экипажа спасли – были задействованы два военных вертолета и низколетящий самолет-заправщик.

Сообщается, что иранская сторона объявила о награде за поимку пилота.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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