Все чаще украинские военные сталкиваются с газовой гангреной – опасной инфекцией, которая ранее в Европе считалась исчезнувшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Заболевание, известное со времен Первой мировой войны, без своевременного лечения может привести к смерти.

Трудности с эвакуацией и нехватка лекарств усугубляют ситуацию. За прошедшие сутки российские войска заняли населённые пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинская сторона потеряла до 1225 человек и 14 единиц бронетехники.

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