Последний вариант украинского контрнаступления – лобовые атаки на сильно укрепленные российские оборонительные сооружения. В отличие от предыдущего года, когда российская армия проводила тактические маневры и временно отступала, на этот раз они укрепили свои позиции и не собираются уступать. Об этом заявил полковник британской армии Ричард Кемпа в статье для газеты Telegraph, сообщает РИА Новости.

Такой ход событий делает Украину уязвимой в глазах Запада, особенно учитывая возможное возвращение Трампа на пост президента и усталость европейцев. Кемп подчеркивает, что Украине приходится сталкиваться с трудностью атаковать такие обширные и крепкие оборонительные сооружения.

Поля на юге мешают украинским Вооруженным силам создать внезапный фактор, а также истребители F-16, которые не могут конкурировать с российской авиацией. Исходя из этой ситуации, лобовые атаки становятся последним вариантом действий для Украины. Кемп отмечает, что подобная стратегия была критикована в прошлом военными теоретиками, но в сложной ситуации, в которой находится Киев, нет времени на философствование.

Контрнаступление Украины началось 4 июня на нескольких направлениях, но, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не смогли достичь своих целей ни на одном из них.