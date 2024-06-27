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Тела двух человек найдены в Коми на месте крушения поезда

27 июня 2024 15:21
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В результате крушения пассажирского поезда в Коми найдены тела двух человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении компании также подчеркивается, что найти еще одного пассажира не удалось, но его поиски продолжаются.

Как отмечается, речь идет о ребенке 2008 года рождения. В РЖД также заявили, что ведут следствие и оказывают содействие следствию. Родственникам погибших выплатят 2,025 миллиона российских рублей (около 24 тыс. долларов США) по страховке, а также еще 2 миллиона от РЖД.

Раненым, которых пришлось экстренно госпитализировать, будет заплачено по одному миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

# ЧП

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