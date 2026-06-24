Технический сбой остановил движение всех поездов в Германии

Масштабный технический сбой парализовал железнодорожное движение по всей Германии. Остановились поезда, в том числе скоростные и международные. Сотни тысяч пассажиров остаются на вокзалах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в национальной компании-перевозчике, причиной транспортного коллапса стали нарушения в работе системы мобильной связи для железных дорог, которая является основным средством коммуникации между машинистами поездов и центрами управления движением. Над поиском и устранением проблемы технические специалисты межнациональной железнодорожной компании работали всю ночь. Движение поездов постепенно начинает восстанавливаться, однако возможны задержки. Пассажирам рекомендовано воспользоваться другим транспортом.