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Технический сбой остановил движение всех поездов в Германии

24 июня 2026 07:52
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Масштабный технический сбой парализовал железнодорожное движение по всей Германии. Остановились поезда, в том числе скоростные и международные. Сотни тысяч пассажиров остаются на вокзалах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технический сбой остановил движение всех поездов в Германии-2

Как сообщили в национальной компании-перевозчике, причиной транспортного коллапса стали нарушения в работе системы мобильной связи для железных дорог, которая является основным средством коммуникации между машинистами поездов и центрами управления движением. Над поиском и устранением проблемы технические специалисты межнациональной железнодорожной компании работали всю ночь. Движение поездов постепенно начинает восстанавливаться, однако возможны задержки. Пассажирам рекомендовано воспользоваться другим транспортом. 

# Германия

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