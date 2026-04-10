Прямой эфир

Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией Совбеза ООН

10 апреля 2026 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тегеран настаивает, что окончание конфликта на Ближнем Востоке должно быть закреплено резолюцией Совета безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В противном случае Иран готов возобновить боевые действия против США и Израиля с еще большей силой.

Кроме того, Иран требует в течение двух недель разморозить его активы, а также запрещает американским военным усиливать присутствие в регионе в этот же срок. Что касается судоходства, по соглашению о перемирии через Ормузский пролив смогут проходить не более 15 судов в день, только с согласия Тегерана и при отсутствии враждебных действий. Замглавы иранского МИДа пояснил, что проход возможен только при соблюдении этих условий.

Иран обвинил США и Израиль в грубом нарушении режима прекращения огня.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии ожидается подорожание медикаментов
10 апреля 2026 06:20

В Латвии ожидается подорожание медикаментов

Фермеры вышли к парламенту Литвы с акцией протеста, где раздавали горожанам бесплатное молоко
09 апреля 2026 19:57

Фермеры вышли к парламенту Литвы с акцией протеста, где раздавали горожанам бесплатное молоко

Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
09 апреля 2026 18:18

Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик