Прямой эфир

TEC: заявление Зеленского в Давосе об активах РФ было прямым оскорблением ЕС

23 января 2026 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
TEC: заявление Зеленского в Давосе об активах РФ было прямым оскорблением ЕС-0

В Давосе глава Украины Владимир Зеленский оскорбил лидеров ЕС, утверждая, что их решение по поводу российских активов связано с позицией президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The European Conservative.

Его выступление было мрачным и обвинительным, он высмеивал военные усилия Европы в Гренландии и подчеркивал ее слабость.

Речь спровоцировала негативную реакцию: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал высказывания Зеленского нечестными, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины «перешел черту».

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Полякам надо быть готовым к дальнейшему падению уровня жизни – эксперты
23 января 2026 13:40

Полякам надо быть готовым к дальнейшему падению уровня жизни – эксперты

Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств – РИА Новости
23 января 2026 12:14

Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств – РИА Новости

Ушаков: в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы
23 января 2026 11:12

Ушаков: в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы