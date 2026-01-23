TEC: заявление Зеленского в Давосе об активах РФ было прямым оскорблением ЕС

В Давосе глава Украины Владимир Зеленский оскорбил лидеров ЕС, утверждая, что их решение по поводу российских активов связано с позицией президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The European Conservative.

Его выступление было мрачным и обвинительным, он высмеивал военные усилия Европы в Гренландии и подчеркивал ее слабость.

Речь спровоцировала негативную реакцию: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал высказывания Зеленского нечестными, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины «перешел черту».

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