ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

Новости Украины. Серьезный прорыв теплосети в Киеве привел к аварии и затоплению крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырвавшаяся из трубы вода подмыла дорогу, на которой образовался провал.

Это стало ловушкой для маршрутного такси. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали людей из маршрутки и троллейбуса, который оказался в клубах пара.