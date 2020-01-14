ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

Новости Украины. Серьезный прорыв теплосети в Киеве привел к аварии и затоплению крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырвавшаяся из трубы вода подмыла дорогу, на которой образовался провал.
Новости Украины. Серьезный прорыв теплосети в Киеве привел к аварии и затоплению крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырвавшаяся из трубы вода подмыла дорогу, на которой образовался провал.
Это стало ловушкой для маршрутного такси. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали людей из маршрутки и троллейбуса, который оказался в клубах пара.
Также была проведена экстренная эвакуация персонала и посетителей торгового центра, первый этаж которого залило кипятком. Не обошлось без пострадавших. 9 человек с ожогами и другими травмами обратились за медицинской помощью.