Прямой эфир

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

14 января 2020 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Серьезный прорыв теплосети в Киеве привел к аварии и затоплению крупного торгового центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырвавшаяся из трубы вода подмыла дорогу, на которой образовался провал. 

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети-1

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети-3

Это стало ловушкой для маршрутного такси. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали людей из маршрутки и троллейбуса, который оказался в клубах пара.

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети-6

Также была проведена экстренная эвакуация персонала и посетителей торгового центра, первый этаж которого залило кипятком. Не обошлось без пострадавших. 9 человек с ожогами и другими травмами обратились за медицинской помощью.

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус
14 января 2020 08:12

Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус

В США назвали условие снятия санкций с Ирана
14 января 2020 07:09

В США назвали условие снятия санкций с Ирана

На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют
14 января 2020 07:01

На Филиппинах извергается вулкан Тааль: людей эвакуируют