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Танкисты уничтожили опорники ВСУ на границе с Белгородской областью

07 мая 2024 07:46
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В районе Белгородской области танкисты, обороняющие государственную границу, разрушили опорные пункты ВСУ на украинской территории. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано с использованием нескольких выстрелов и корректировок разведчиков с помощью БПЛА. Удары наносились экипажем танка Т-80БВ.

ВСУ  постоянно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В результате одной из таких атак беспилотников ВСУ погибли семь человек.  

При этом президент России Владимир Путин рассматривает вопрос о создании санитарной зоны на территориях, контролируемых Киевом.

# Международная политика

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