В районе Белгородской области танкисты, обороняющие государственную границу, разрушили опорные пункты ВСУ на украинской территории. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано с использованием нескольких выстрелов и корректировок разведчиков с помощью БПЛА. Удары наносились экипажем танка Т-80БВ.

ВСУ постоянно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В результате одной из таких атак беспилотников ВСУ погибли семь человек.

При этом президент России Владимир Путин рассматривает вопрос о создании санитарной зоны на территориях, контролируемых Киевом.