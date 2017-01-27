Танец Огненного дракона в Чонкине по случаю лунного Нового года стал в Китае самым ярким представлением года

Новости Китая. Танец Огненного Дракона в Чонкине, исполненный по случаю наступления лунного Нового года, признан в Китае самым ярким и впечатляющим представлением года. Около 50 исполнителей словно погрузились в сполохи и волны самого настоящего пламени.

Чонкинцы обладают секретами, которые скрывают ото всех своих конкурентов: никому не известно, какую именно пиротехнику они используют, как получается обеспечить море огня, в котором хореографическое действо развивается, но при этом избежать ожогов и пожаров. Примечательно, что танец Огненного дракона в Чонккине – это лишь пролог к фейерверку, который затмевает собою любые перформансы подобного рода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.