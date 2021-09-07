Талибы завершили процесс формирования нового правительства

Новости Афганистана. «Талибан» готов объявить состав нового правительства Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. «Талибан» готов объявить состав нового правительства Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители движения заявили, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты. О правительстве объявят в ближайшее время.
Напомним, на фоне вывода американских войск с территории страны движение «Талибан» захватило все крупные города. Местная власть сложила полномочия.
Читайте также:
Военный аналитик БИСИ: не думаю, что афганцы для нас страшны ни как мигранты, ни как какая-то сила
Андрей Русакович: «Мы преувеличиваем угрозы, которые исходят от Афганистана»
Так называемое бегство американцев – это инсценировка? Историк о выводе войск США из Афганистана