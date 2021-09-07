Талибы завершили процесс формирования нового правительства

Новости Афганистана. «Талибан» готов объявить состав нового правительства Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители движения заявили, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты. О правительстве объявят в ближайшее время.