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Талибы завершили процесс формирования нового правительства

07 сентября 2021 08:44
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Новости Афганистана. «Талибан» готов объявить состав нового правительства Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы завершили процесс формирования нового правительства-1

Представители движения заявили, что процесс принятия решения по поводу исполнительной власти в стране завершен, остались технические моменты. О правительстве объявят в ближайшее время.

Талибы завершили процесс формирования нового правительства-4

Напомним, на фоне вывода американских войск с территории страны движение «Талибан» захватило все крупные города. Местная власть сложила полномочия.

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# Международная политика # Фотофакт

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