Талибы захватили Кандагар и контролируют 13 провинций Афганистана

Новости Афганистана. В Афганистане талибы захватили Кандагар и еще четыре крупных города страны. За несколько недель они смогли установить контроль над 13 провинциями и сейчас, по некоторым данным, находятся в 130 километрах от Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь стремительное наступление объясняется еще и тем, что многие населенные пункты отдаются без боя. Сотни солдат правительственных сил сложили оружие и сдались боевикам.