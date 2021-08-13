Талибы захватили Кандагар и контролируют 13 провинций Афганистана
Новости Афганистана. В Афганистане талибы захватили Кандагар и еще четыре крупных города страны. За несколько недель они смогли установить контроль над 13 провинциями и сейчас, по некоторым данным, находятся в 130 километрах от Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столь стремительное наступление объясняется еще и тем, что многие населенные пункты отдаются без боя. Сотни солдат правительственных сил сложили оружие и сдались боевикам.
Генсек ООН выказал глубокую озабоченность развитием событий в Афганистане. Он призвал талибов немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. США и Канада срочно организовывают эвакуацию своих дипломатов. Германия призвала своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения «Талибан» происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.