Талибы уже контролируют весь Афганистан. Они готовы установить мир во всех уголках страны

Новости Афганистана. Талибы заявили, что полностью контролируют весь Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Талибы заявили, что полностью контролируют весь Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако повстанцы пообещали продолжить сопротивление новым властям, даже после падения их последнего оплота – провинции Панджшер. Тем временем Талибы демонстративно въехали колонной в один из крупнейших городов Кандагар. Таким образом они подчеркнули, что достигли своей цели и спустя 20 лет готовы установить мир во всех уголках страны.
При этом талибы очень удивлены быстрым крахом правительства, которое поддерживал Запад. В результате чего у них практически не было времени для планирования управления страной с населением около 40 миллионов человек.