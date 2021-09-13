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Талибы уже контролируют весь Афганистан. Они готовы установить мир во всех уголках страны

13 сентября 2021 06:37
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Новости Афганистана. Талибы заявили, что полностью контролируют весь Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Талибы уже контролируют весь Афганистан. Они готовы установить мир во всех уголках страны-1

Однако повстанцы пообещали продолжить сопротивление новым властям, даже после падения их последнего оплота – провинции Панджшер. Тем временем Талибы демонстративно въехали колонной в один из крупнейших городов Кандагар. Таким образом они подчеркнули, что достигли своей цели и спустя 20 лет готовы установить мир во всех уголках страны.

Талибы уже контролируют весь Афганистан. Они готовы установить мир во всех уголках страны-4

При этом талибы очень удивлены быстрым крахом правительства, которое поддерживал Запад. В результате чего у них практически не было времени для планирования управления страной с населением около 40 миллионов человек.

# Международная политика # Фотофакт

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