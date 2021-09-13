Талибы уже контролируют весь Афганистан. Они готовы установить мир во всех уголках страны

Новости Афганистана. Талибы заявили, что полностью контролируют весь Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако повстанцы пообещали продолжить сопротивление новым властям, даже после падения их последнего оплота – провинции Панджшер. Тем временем Талибы демонстративно въехали колонной в один из крупнейших городов Кандагар. Таким образом они подчеркнули, что достигли своей цели и спустя 20 лет готовы установить мир во всех уголках страны.