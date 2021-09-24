Талибы просят разрешить им участие в Генассамблее ООН. Возможно ли это?

Талибы попросились в ООН. Лидеры движения обратились к главе всемирной организации с просьбой выступить на Генассамблее Организации Объединенных Наций. И вполне вероятно, что они получат эту возможность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом талибы хотят добиться мирового признания. Что маловероятно. Это понимают и сами лидеры движения. Они уже заявили, что требования, которые международное сообщество выдвигает к новому афганскому правительству, во многом завышены и нарушают международное законодательство. Но тем не менее, талибы делают все, чтобы улучшить свой имидж. Они объявили о начале войны с наркоторговлей, контрабандой оружия и терроризмом.