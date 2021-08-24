Талибы намерены создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Новости Афганистана. Талибы планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Но при этом они не хотят возрождать в стране пост президента или какого-то другого единоличного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Места в новом кабмине даже предложили некоторым бывшим министрам предыдущего правительства. Таким образом лидеры движения хотят создать руководящий орган, который будет выглядеть как можно более инклюзивным и сможет получить шанс на международное признание.