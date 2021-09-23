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Талибы хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН

23 сентября 2021 08:59
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Движение «Талибан» хочет принять участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся по 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Талибы хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН-1

Правительство Афганистана направило соответствующий запрос Генсеку Организации. Он будет рассмотрен Комитетом ООН, но едва ли решение будет принято до завершения нынешней Генассамблеи.

Напомним, власть талибов официально не признана ни одной страной. Согласие ООН может стать серьезным шагом в этом направлении. С призывом к мировым лидерам поддерживать отношения с Афганистаном 21 сентября выступил Катар, ставший сейчас посредником движения.

# ООН # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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