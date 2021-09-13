«Талибан» готов разрешить девушкам посещать университеты. Занятия организуют отдельно от парней

Новости Афганистана. Талибы разрешат девушкам обучаться в университетах, но отдельно от мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил министр высшего образования Афганистана. По его словам, в учебных заведениях должны быть раздельные аудитории для мужчин и женщин. В качестве альтернативы предлагается составлять расписание занятий таким образом, чтобы девушки и юноши не пересекались.