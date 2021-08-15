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Талибам приказали не заходить в Кабул. Местные жители уже видели боевиков в городе

15 августа 2021 12:01
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Новости Афганистана. Противоречивые данные поступают из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали наступление на Кабул со всех направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибам приказали не заходить в Кабул. Местные жители уже видели боевиков в городе-1

Боевикам отдан приказ остановиться на подступе к городу, но местные жители сообщают, что вооруженные формирования уже проникли в некоторые районы. Есть информация, что правительство Афганистана и боевики договорились о мирной передаче власти в стране. Талибы не будут силой захватывать власть в Кабуле.

# Международная политика # Фотофакт

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