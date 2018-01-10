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Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды

10 января 2018 19:40
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Новости Швейцарии. Мы продолжаем следить за критической ситуацией в Альпах, где объявлен высший уровень лавинной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды-1

В швейцарских Альпах десятки тысяч туристов отрезаны от мира из-за мощных снегопадов: возможен сход лавин

Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды-4

Таких мощных снегопадов и ветра здесь не видели на протяжении 40 лет.

Многие туристические курорты оказались отрезаны от внешнего мира. Заложниками непогоды в горах со стороны Швейцарии стали не менее 13 тысяч отдыхающих.

Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды-7

Сюда не могут добраться ни машины, ни поезда: дороги скрылись под двухметровыми сугробами. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электричества. Замело базу отдыха и высокогорные деревушки в Италии.

Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды-10

По эту сторону хребта в заточении оказались 11 тысяч любителей экстрима.

Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды-13

А во Франции до сих пор ищут английского туриста, пропавшего без вести после схода лавины. Местным и отдыхающим выход в горы запрещен в целях безопасности.

Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды-16

Все спасательные службы переведены в состояние повышенной готовности. Информации о пострадавших белорусских туристах не поступало.

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Погода

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