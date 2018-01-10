Такого снегопада Альпы не знали 40 лет: более 24 тысяч туристов в плену у непогоды

Новости Швейцарии. Мы продолжаем следить за критической ситуацией в Альпах, где объявлен высший уровень лавинной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Мы продолжаем следить за критической ситуацией в Альпах, где объявлен высший уровень лавинной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В швейцарских Альпах десятки тысяч туристов отрезаны от мира из-за мощных снегопадов: возможен сход лавин
Таких мощных снегопадов и ветра здесь не видели на протяжении 40 лет.
Многие туристические курорты оказались отрезаны от внешнего мира. Заложниками непогоды в горах со стороны Швейцарии стали не менее 13 тысяч отдыхающих.
Сюда не могут добраться ни машины, ни поезда: дороги скрылись под двухметровыми сугробами. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электричества. Замело базу отдыха и высокогорные деревушки в Италии.
По эту сторону хребта в заточении оказались 11 тысяч любителей экстрима.
А во Франции до сих пор ищут английского туриста, пропавшего без вести после схода лавины. Местным и отдыхающим выход в горы запрещен в целях безопасности.
Все спасательные службы переведены в состояние повышенной готовности. Информации о пострадавших белорусских туристах не поступало.