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Такого не было 20 лет. Сильнейшая засуха обрушилась на Испанию и Португалию

14 февраля 2022 08:13
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На Испанию и Португалию обрушилась сильнейшая за последние 20 лет засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все из-за отсутствия осадков.

Такого не было 20 лет. Сильнейшая засуха обрушилась на Испанию и Португалию-1

В Португалии правительство принимает срочные меры. Водоемы в центре страны исчезают буквально на глазах, что вызывает обеспокоенность фермеров и местных жителей.

Такого не было 20 лет. Сильнейшая засуха обрушилась на Испанию и Португалию-4

От засухи страдает и соседняя Испания. В январе здесь выпала только четверть нормы осадков. А в некоторых регионах уже наблюдается дефицит воды в резервуарах для нужд сельского хозяйства. Они заполнены лишь на 45 %. По словам ученых, эта засуха – одно из последствий глобального изменения климата. А метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация не улучшится.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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