Такого не было 20 лет. Сильнейшая засуха обрушилась на Испанию и Португалию

На Испанию и Португалию обрушилась сильнейшая за последние 20 лет засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все из-за отсутствия осадков.

От засухи страдает и соседняя Испания. В январе здесь выпала только четверть нормы осадков. А в некоторых регионах уже наблюдается дефицит воды в резервуарах для нужд сельского хозяйства. Они заполнены лишь на 45 %. По словам ученых, эта засуха – одно из последствий глобального изменения климата. А метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация не улучшится.