Такие дожди бывают раз в 100 лет. Австралийский Квинсленд накрыли ливни и паводки

Новости Австралии. Австралию продолжает испытывать непогода. Ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралию продолжает испытывать непогода. Ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечаются серьезные перебои в движении транспорта, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках. Метеорологи говорят, что такие ливни бывают раз в 100 лет.
Тем временем в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие жители до сих пор остаются без электричества. Уже уничтожено более 8 миллионов гектаров леса, в огне погибли около 30 человек и свыше миллиарда животных.