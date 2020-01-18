Такие дожди бывают раз в 100 лет. Австралийский Квинсленд накрыли ливни и паводки

Новости Австралии. Австралию продолжает испытывать непогода. Ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечаются серьезные перебои в движении транспорта, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках. Метеорологи говорят, что такие ливни бывают раз в 100 лет.