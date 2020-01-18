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Такие дожди бывают раз в 100 лет. Австралийский Квинсленд накрыли ливни и паводки

18 января 2020 18:47
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Новости Австралии. Австралию продолжает испытывать непогода. Ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие дожди бывают раз в 100 лет. Австралийский Квинсленд накрыли ливни и паводки-1

Отмечаются серьезные перебои в движении транспорта, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках. Метеорологи говорят, что такие ливни бывают раз в 100 лет.

Такие дожди бывают раз в 100 лет. Австралийский Квинсленд накрыли ливни и паводки-4

Тем временем в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие жители до сих пор остаются без электричества. Уже уничтожено более 8 миллионов гектаров леса, в огне погибли около 30 человек и свыше миллиарда животных.

Такие дожди бывают раз в 100 лет. Австралийский Квинсленд накрыли ливни и паводки-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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