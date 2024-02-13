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Такер Карлсон: Украине не победить даже с деньгами Запада

13 февраля 2024 07:32
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В разговоре с сенатором США Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист Такер Карлсон высказал мнение, что даже при финансовом содействии Запада Украине не удастся одержать верх над Россией на военной арене. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина не сможет выиграть войну против России», – сказал он.

Он также отметил, что продолжение поддержки Украины со стороны западных стран приведет к большим жертвам среди украинцев и деградации западной экономики.

В своем ответе Карлсон привел в пример интервью с российским лидером, которое привлекло внимание миллионов телезрителей. В нем президент Путин заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, и осудил зарубежных политиков за то, что те пользуются угрозой со стороны Москвы, чтобы переключить внимание от внутренних проблем. Путин отметил, что на Западе начинает понимать, что добиться стратегического проигрыша России в противостоянии невозможно, и призвал к диалогу.

# Международная политика

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