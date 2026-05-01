Американский политический обозреватель Такер Карлсон неожиданно высказался об Украине, пишет РИА Новости.

По мнению журналиста, Украина подошла к собственному уничтожению благодаря западным элитам, затянув конфликт с Россией.

Затягивание конфликта неоконсервативнвм лобби при использовании денег ранее американских, теперь европейских налогоплательщиков привело к гибели огромного числа украинских мужчин, указал Карлсон, «Украина как нация – та нация, что существовала пять лет назад, – прекратит существование», – отметил он.

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