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Такер Карлсон сделал признание об Украине

01 мая 2026 08:46
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Такер Карлсон сделал признание об Украине-0

Американский политический обозреватель Такер Карлсон неожиданно высказался об Украине, пишет РИА Новости.

По мнению журналиста, Украина подошла к собственному уничтожению благодаря западным элитам, затянув конфликт с Россией.

Затягивание конфликта неоконсервативнвм лобби при использовании денег ранее американских, теперь европейских налогоплательщиков привело к гибели огромного числа украинских мужчин, указал Карлсон, «Украина как нация – та нация, что существовала пять лет назад, – прекратит существование», – отметил он.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Такер Карлсон

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