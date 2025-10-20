Так жить невозможно! 80% польских учителей недовольны своей зарплатой

Но не только уровень зарплат огорчает представителей благородной профессии. 90 % учителей считают, что общество абсолютно не ценит их работу. Более 80 % опрошенных отмечают, что выжить на гроши, которые правительство считает зарплатой педагогов, просто невозможно. В системе образования Польши возник кадровый голод. Молодежь не хочет идти в педвузы, а те, кто уже работает, подумывают об увольнении. Сейчас средний возраст преподавателей – 48 лет. Лишь 4 % учителей моложе 30.

И еще немного статистики. Так, 85 % педагогов уверены, что чиновники не прислушиваются к их мнению. 47 % сообщают о недостаточном признании со стороны родителей учеников, а каждый третий заявляет о неуважении самими школьниками. Это бедственное положение заставляет учителей выходить на протесты. Даже учебный год в Польше начался с демонстрации. Тысячи человек собрались у здания Министерства национального образования, требуя уважительного отношения к себе. Но, похоже, голос народа так и не был услышан.