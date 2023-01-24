Тайская полиция конфисковала тонну наркотиков. Их пытались провезти в Китай под видом чая и кофе

Более тонны наркотиков удалось найти и конфисковать тайской полиции. Крупную партию контрабандисты пытались переправить в Китай, а оттуда в другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы обмануть таможенников и пограничников, весь груз запаковали в обычные, на первый взгляд, пачки чая и кофе. А также забили им многочисленные тайники машин, в которых они хотели перевезти его через границу. Полиция задержала шесть подозреваемых в наркоторговле и сейчас ищет их сообщников.