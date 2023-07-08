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Тайип Эрдоган: Украина заслуживает быть членом НАТО

08 июля 2023 08:15
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В результате встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что вторая заслуживает членства в НАТО, пишет РИА Новости.

Встреча проходила в Стамбуле, в особняке Вахдеттин, и продолжалась более 2,5 часа. Эрдоган подчеркнул на пресс-конференции, что Украина, безусловно, заслуживает быть членом НАТО и что достижение мира между сторонами конфликта не должно быть невозможным. Он также выразил искреннее желание, чтобы обе стороны смогли восстановить мир, несмотря на их разногласия.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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