Тайип Эрдоган: Украина заслуживает быть членом НАТО

В результате встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что вторая заслуживает членства в НАТО, пишет РИА Новости.

Встреча проходила в Стамбуле, в особняке Вахдеттин, и продолжалась более 2,5 часа. Эрдоган подчеркнул на пресс-конференции, что Украина, безусловно, заслуживает быть членом НАТО и что достижение мира между сторонами конфликта не должно быть невозможным. Он также выразил искреннее желание, чтобы обе стороны смогли восстановить мир, несмотря на их разногласия.