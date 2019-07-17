Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха

Новости Таиланда. Сильнейшая за последнее десятилетие засуха грозит Таиланду. Согласно данным департамента метеорологии страны, за сезон дождей в 2019 году выпало очень мало осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нехватка влаги особенно заметна в регионах, где выращивается основной объем сельскохозяйственных культур – это север, северо-восток и центр Таиланда. Не исключено, что дождей фермерам придется ждать до начала осени, однако к этому моменту урожай может погибнуть. Кроме того, засуха сказалась на запасах питьевой воды. В некоторых крупных водохранилищах уровень воды опустился до 22 %.