Таиланд вновь охватили протесты против правительства, десятки человек задержаны

Новости Таиланда. Таиланд вновь охватили антиправительственные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые массовые манифестации проходят в Бангкоке. Здесь на улицы вышли около 8 тысяч человек. Участники акции требуют принятия новой Конституции и отставки властей.

Не обошлось без столкновений. Агрессивно настроенные демонстранты забрасывали служителей порядка палками и бутылками. Правоохранители дали жесткий ответ дебоширам: в ход пошли дубинки.

Несколько десятков человек задержали. По меньшей мере три человека пострадали в результате потасовок.