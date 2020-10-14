Таиланд вновь охватили протесты против правительства, десятки человек задержаны

Новости Таиланда. Таиланд вновь охватили антиправительственные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Таиланд вновь охватили антиправительственные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые массовые манифестации проходят в Бангкоке. Здесь на улицы вышли около 8 тысяч человек. Участники акции требуют принятия новой Конституции и отставки властей.
Не обошлось без столкновений. Агрессивно настроенные демонстранты забрасывали служителей порядка палками и бутылками. Правоохранители дали жесткий ответ дебоширам: в ход пошли дубинки.
Несколько десятков человек задержали. По меньшей мере три человека пострадали в результате потасовок.