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Таиланд вновь охватили протесты против правительства, десятки человек задержаны

14 октября 2020 14:16
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Новости Таиланда. Таиланд вновь охватили антиправительственные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиланд вновь охватили протесты против правительства, десятки человек задержаны-1

Самые массовые манифестации проходят в Бангкоке. Здесь на улицы вышли около 8 тысяч человек. Участники акции требуют принятия новой Конституции и отставки властей.  

Таиланд вновь охватили протесты против правительства, десятки человек задержаны-4

Не обошлось без столкновений. Агрессивно настроенные демонстранты забрасывали служителей порядка палками и бутылками. Правоохранители дали жесткий ответ дебоширам: в ход пошли дубинки.  

Несколько десятков человек задержали. По меньшей мере три человека пострадали в результате потасовок.  

# Акции протеста # Фотофакт

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