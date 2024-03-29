Сырский заговорил о подготовке к новому наступлению ВСУ

В интервью «Укринформу» главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что цель ВСУ – подготовиться к новой атаке и не допустить потери территории. Об этом пишет РИА Новости.

«...сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», – утверждает он.

Он отметил, что ВСУ испытывает трудности на передовой, особенно с учетом использования управляемых авиационных бомб и превосходства России в количестве артиллерии.

Ранее Михаил Подоляк, советник помощника президента Украины, также подтвердил, что ВСУ испытывают застой на линии фронта из-за недостатка ресурсов. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, с начала года ВСУ потеряли более 71 000 человек и 11 000 единиц техники, что в 3 раза больше, чем в предыдущем году. При этом он отметил, что армия продолжила теснить противника с занятых позиций.