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Сырский обстановку для ВСУ на фронте охарактеризовал как сложную

14 февраля 2024 13:02
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Новый главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский назвал условия, в которых находятся ВСУ, очень сложными, пишет ТАСС. 

В своем Telegram-канале Сырский пишет, что он совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил воинские части и подразделения на авдеевском и купянском направлениях. Главком сообщает, что ВСУ находятся в «чрезвычайно сложных условиях». Сырский уточняет, что по данной причине был проведен анализ доступных ресурсов и потребностей украинских войск, а также принят ряд решений для усиления их боеспособности.

# Международная политика

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