Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым в Гданьске

Новости Польши. Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в его собственной квартире сын. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.



На теле Пшемыслава, как сообщают информагентства,

нет повреждений. Эксперты исключают причастность к смерти третьих лиц.

Что стало причиной трагедии, станет известно после ряда экспертиз. Полиция допрашивает родственников и соседей Пшемыслава Валенсы.



У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четверо дочерей.