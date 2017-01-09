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Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым в Гданьске

09 января 2017 08:00
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Новости Польши. Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в его собственной квартире сын. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

На теле Пшемыслава, как сообщают информагентства,

нет повреждений. Эксперты исключают  причастность к смерти третьих лиц.

Что стало причиной трагедии, станет известно после ряда экспертиз. Полиция допрашивает родственников и соседей Пшемыслава Валенсы.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четверо дочерей.

# Некролог # Пшемыслав Валенса

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