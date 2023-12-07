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Свыше 70% американцев недовольны экономической ситуацией в стране – результаты социсследования

07 декабря 2023 20:29
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Новости США. Демократическая партия США теряет доверие американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 70% американцев недовольны экономической ситуацией в стране – результаты социсследования-1

Местный телеканал инициировал социсследование, результаты которого показали: свыше 70 % жителей считают, что экономические условия в Штатах плохие. Виноваты в этом власти. Причем политики-демократы больше, чем республиканцы. Возглавляет антирейтинг глава США, который также является и лидером демократической партии. 63 % опрошенных высказали свое недовольство работой президента страны Джо Байдена.

# Экономический кризис # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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