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Свыше 250 человек отравились и трое детей погибли в Индии на праздновании новоселья

20 июня 2018 09:13
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Новости Индии. Свыше 250 человек госпитализированы в штате Махараштра на западе Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех один диагноз – пищевое отравление.

Свыше 250 человек отравились и трое детей погибли в Индии на праздновании новоселья-1

Недомогание люди почувствовали во время празднования новоселья. Первые признаки появились у детей. Прямо из-за стола скорые увезли несколько десятков человек в больницу. Спасти троих малышей не удалось.

По предварительным данным, в угощение для гостей попала отрава для борьбы с насекомыми.

Свыше 250 человек отравились и трое детей погибли в Индии на праздновании новоселья-4

# Массовое отравление # Фотофакт

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