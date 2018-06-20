Свыше 250 человек отравились и трое детей погибли в Индии на праздновании новоселья

Новости Индии. Свыше 250 человек госпитализированы в штате Махараштра на западе Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У всех один диагноз – пищевое отравление.

Недомогание люди почувствовали во время празднования новоселья. Первые признаки появились у детей. Прямо из-за стола скорые увезли несколько десятков человек в больницу. Спасти троих малышей не удалось.

По предварительным данным, в угощение для гостей попала отрава для борьбы с насекомыми.