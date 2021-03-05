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Связь была потеряна спустя 1,5 часа после вылета. В Турции разбился военный самолёт

05 марта 2021 09:59
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Новости Турции. Растет число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших уже 11 человек, в том числе высокопоставленный генерал турецкой армии. Еще двое с травмами в больнице.

Связь была потеряна спустя 1,5 часа после вылета. В Турции разбился военный самолёт-1

Связь с воздушным судном была потеряна спустя примерно полтора часа после вылета. Практически сразу на поиски вертолета отправили спасательную группу. Точную причину крушения предстоит установить специалистам. Среди наиболее вероятных версий – плохие метеоусловия и техническая неисправность. На месте работают экстренные службы.

# Крушение # Фотофакт

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