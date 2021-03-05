Связь была потеряна спустя 1,5 часа после вылета. В Турции разбился военный самолёт

Новости Турции. Растет число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших уже 11 человек, в том числе высокопоставленный генерал турецкой армии. Еще двое с травмами в больнице.