Связь была потеряна спустя 1,5 часа после вылета. В Турции разбился военный самолёт

Новости Турции. Растет число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших уже 11 человек, в том числе высокопоставленный генерал турецкой армии. Еще двое с травмами в больнице.
Новости Турции. Растет число жертв крушения военного вертолета на востоке Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших уже 11 человек, в том числе высокопоставленный генерал турецкой армии. Еще двое с травмами в больнице.
Связь с воздушным судном была потеряна спустя примерно полтора часа после вылета. Практически сразу на поиски вертолета отправили спасательную группу. Точную причину крушения предстоит установить специалистам. Среди наиболее вероятных версий – плохие метеоусловия и техническая неисправность. На месте работают экстренные службы.