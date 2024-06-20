СВР считает, что Запад готовится сместить действующего президента Украины Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет РИА Новости.

В спецслужбе уточнили, что Зеленский целиком и полностью зависит от западной поддержки и потерял свою самостоятельность. Ему не избежать ответа за войну в Европе, и его хозяева на Западе готовы пожертвовать им.

Когда Зеленский станет бесполезен, его заменит какой-нибудь другой украинский политик, чтобы договориться с Москвой, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании.