По данным СВР, США активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Налажены контакты с Порошенко, Кличко, Ермаком, Залужным и Разумковым. Об этом пишет РИА Новости.

Они могут оказаться полезными в случае обострения ситуации на фронте. В случаях военных неудач всю вину могут свалить на Зеленского.

Главная цель Вашингтона – не допустить растущего недовольства украинцев политикой прозападных стран. Ведь Зеленский утрачивает украинскую поддержку, особенно после окончания его президентских полномочий 20 мая.

При этом Вашингтон и союзники убеждают противников Зеленского проявлять осторожность.

В администрации США не секрет, что для них важно, сможет ли новый лидер продолжить вооруженный конфликт с Россией.