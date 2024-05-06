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СВР РФ: США ищут альтернативу Зеленскому на пост президента Украины

06 мая 2024 13:52
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По данным СВР, США активно ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Налажены контакты с Порошенко, Кличко, Ермаком, Залужным и Разумковым. Об этом пишет РИА Новости.

Они могут оказаться полезными в случае обострения ситуации на фронте. В случаях военных неудач всю вину могут свалить на Зеленского. 

Главная цель Вашингтона – не допустить растущего недовольства украинцев политикой прозападных стран. Ведь Зеленский утрачивает украинскую поддержку, особенно после окончания его президентских полномочий 20 мая. 
При этом Вашингтон и союзники убеждают противников Зеленского проявлять осторожность.

В администрации США не секрет, что для них важно, сможет ли новый лидер продолжить вооруженный конфликт с Россией.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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