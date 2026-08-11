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СВР РФ: ЕС готов на все, чтобы Россия не вернулась в международный спорт

11 августа 2026 08:49
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СВР РФ: ЕС готов на все, чтобы Россия не вернулась в международный спорт-0

ЕС готов организовать провокации против членов команд из России перед международными соревнованиями для «вывода их из игры», пишет РИА Новости.

В Службе внешней разведки России сообщили, что апробация этого варианта происходила в июле в Мюнхене. Тогда полицейские задержали членов российской сборной на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Спортсменов подозревали в «шпионаже».

В Евросоюзе готовы на все ради не допущения возвращения России в международный спорт, акцентирует ведомство.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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