Супертайфун «Хайма» обрушился на Азию: скорость ветра – до 220 км/ч, семь человек погибли

На Азию обрушился супертайфун «Хайма». Приставку «супер» в качестве характеристики он получил потому, что скорость ветра, в местах куда пришел «Хайма», достигает 220 километров в час. В настоящий момент стихия бушует на Филиппинах и в прибрежных регионах Китая. Уже известно о 7 погибших.

Шторм пятой, наивысшей, категории побудил власти ряда стран эвакуировать десятки тысяч граждан, а остальным рекомендовать не покидать свои дома. Разрушения и ущерб уже масштабны, но оценить их пока затруднительно: однако три года тому назад жертвами такого же супертайфуна «Йоланда» стали в регионе 10 тысяч человек, было разрушено более миллиона домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.