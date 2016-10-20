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Супертайфун «Хайма» обрушился на Азию: скорость ветра – до 220 км/ч, семь человек погибли

20 октября 2016 09:58
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На Азию обрушился супертайфун «Хайма». Приставку «супер» в качестве характеристики он получил потому, что скорость ветра, в местах куда пришел «Хайма», достигает 220 километров в час. В настоящий момент стихия бушует на Филиппинах и в прибрежных регионах Китая. Уже известно о 7 погибших.

Шторм пятой, наивысшей, категории побудил власти ряда стран эвакуировать десятки тысяч граждан, а остальным рекомендовать не покидать свои дома. Разрушения и ущерб уже масштабны, но оценить их пока затруднительно: однако три года тому назад жертвами такого же супертайфуна «Йоланда» стали в регионе 10 тысяч человек, было разрушено более миллиона домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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