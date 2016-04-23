Суп для миллионеров: из музея в США украли 7 работ Уорхолла на сумму $500 тысяч

Прингфилдский художественный музей лишился супа на полмиллиона долларов. Не просто супа, а супа «Кэмпбелл», сваренного не на фабриках-кухнях, а в мастерской самого Энди Уорхолла. Должно отметить, воры были не просто голодны – они обладают просто неутолимым, нечеловеческим аппетитом.

Вэнс Холланд, капитан полиции Спрингфилда:

Воры оказались здесь ранним утром. Они унесли с собой 7 из 10 трафаретных оттисков, которые оцениваются в 500 тысяч долларов.

Ник Нельсон, директор Спрингфилдского художественного музея:

Утратить легендарные оттиски Уорхолла, которые в нашей экспозиции уже более 30 лет—это все равно, что родственника потерять, ребенка лишиться.

Есть подозрение, что в Штатах ступил на тропу войны с китчем некий неизвестный подвижник, обуянный сверхценной идеей – спасти мир от пошлости.

Уорхолла из американских музеев крадут не впервой. В прошлом году увели из экспозиции Лос-Анджелеса несколько работ того же автора, но из серии «Исчезающие виды». Тамошнюю пропажу оценили в 350 тысяч долларов.

По правде говоря, отношение всех этих опусов к искусству – предмет давних и бесплодных споров. Сам автор относился ко всему тому, что принято называть его творчеством, вполне инструментально, совсем как Попандопуло из Малиновки: «Берите-берите, я себе еще нарисую!». Он предпочитал создавать вещи, которые легко тиражировались и, вполне вероятно, грешил тем, что делал многократные оттиски с оригинальных досок. Того же «супа» у него было хоть залейся: сначала «Банка рисово-томатного Кэмпбелла», потом самостоятельные полотна «32 банки супа», «100 банок супа», «200…». Производительностью за ним собственно фабрики «Кэмпбелл» едва поспевали.

Критики прославили Уорхолла в качестве разоблачителя «безликости и пошлости культуры массового потребления». По этой части художник был настолько хорош, что сам стал знаменем масскульта. Если искусство суть полотно, несущее на себе эманации таланта, то на какой, интересно, копии иссякала пятнающая способность урхолловского гения – на десятой, двадцатой, сотой? Когда копии его работ теряли способность пресуществляться в деньги?

Пикассо на старости лет тоже был склонен печатать деньги, то есть тиражировать гравюры. Но испанец хотя бы в юности был художником. Уорхолл всю жизнь являлся борцом с пошлостью и сплелся с нею в такой тугой клубок, что не разберешь — где он, где пошлость?